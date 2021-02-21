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Росія відмовляється скасувати вирок Навальному. ЄС завтра обговорить відповідь

Автор: Анастасія Рокитна

Міністри закордонних справ Європейського Союзу завтра обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ по російському опозиціонеру Олексію Навальному. Вони готують відповідь.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зазначимо, що Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

"Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок", - заявив Боррель.

Вчора міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Нагадаємо, Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії з-за ситуації з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

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Новини України НавальныйРосійська ФедераціяЕвросоюз
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