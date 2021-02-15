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Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Автор: Ігор Литвиненко

Блокування телеканалів народного депутата Тараса Козака "112 Україна", NewsOne і Zik сталася на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їх придбання.

Про це в інтерв'ю "Лівому березі" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

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"Під час роботи ТСК (Тимчасової слідчої комісії - ред.) за "медведчуківським" каналах нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив саме факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів", - заявив Ткаченко.

При цьому Ткаченко пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму. При цьому поки правоохоронці відмовляються надати докази проти каналів посилаючись на продовження слідства.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Служба безпеки України може надати документи з заблокованим каналах Козака найближчим часом.

Детальніше про ситуацію навколо блокування каналів читайте в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

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Новини України Віктор МедведчуктелеканалыОлександр Ткаченко
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