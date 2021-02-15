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Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Автор: Игорь Литвиненко

Блокировка телеканалов народного депутата Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и Zik произошла на основании действий правоохранительных органов. Эти каналы опосредованно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.

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"Во время работы ВСК (Временной следственной комиссии - ред.) по "медведчуковским" каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - заявил Ткаченко.

При этом Ткаченко пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма. При этом пока правоохранители отказываются предоставить доказательства против каналов ссылаясь на продолжение следствия.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Козака. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Служба безопасности Украины может предоставить документы по заблокированным каналам Козака в ближайшее время.

Подробнее о ситуации вокруг блокировки каналов читайте в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

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Новости Украины Виктор МедведчуктелеканалыАлександр Ткаченко
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