Росія не уникне відповідальності: МЗС про рішення суду Гааги по справі моряків

Міністерство закордонних справ України відреагувало на призупинення розгляду справи про захоплення українських моряків Росією в Керченській протоці в суді Гааги. МЗС впевнене, що це не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Як пояснили в МЗС, суд вирішив розділити провадження на 2 стадії - юрисдикційну та по суті. На першій стадії Арбітражний трибунал розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, які подала Росія. Така практика, як зазначають в міністерстві, є поширеною в міжнародному арбітражі.

"Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі та потім утримувавши українські військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 членів їхніх екіпажів", - наголошується у заяві МЗС.

Крім того, у міністерстві нагадали, що це вже не перша справа України проти Росії, яка розглядається за подібним механізмом. І у цих справах Україна успішно подолала юрисдикційні зауваження РФ.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці.

Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 - на початку 2023 року.