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Россия не избежит ответственности: МИД о решении суда Гааги по делу моряков

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приостановление рассмотрения дела о захвате украинских моряков Россией в Керченском проливе в суде Гааги. МИД уверен, что это не поможет России избежать ответственности за содеянное.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как пояснили в МИД, суд решил разделить производство на 2 стадии - юрисдикционную и по сути. На первой стадии Арбитражный трибунал будет рассматривать предварительные возражения в отношении юрисдикции, которые подала Россия. Такая практика, как отмечают в министерстве, является распространенной в международном арбитраже.

"Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и потом удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей", - отмечается в заявлении МИД

Кроме того, в министерстве напомнили, что это уже не первое дело Украины против России, которое рассматривается по подобному механизму. И в этих делах Украина успешно преодолела юрисдикционные замечания РФ.

Напомним, сегодня суд Гааги приостановил рассмотрение по существу иска Украины против России из-за захвата украинских моряков в Керченском проливе.

Добавим, в МИД Украины рассчитывали, что суд может вынести решение в деле о захвате украинских моряков и кораблей в конце 2022 - в начале 2023 года.

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