Захоплення українських моряків: розгляд справи в Гаазі призупинено

Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд по суті позову проти Російської Федерації, який подала Україна за захоплення кораблів і військових моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Це пов'язано з процедурними моментами.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Постійної палати третейського суду.

Повідомляється, що в серпні 2020 року Росія спробувала оскаржити юрисдикцію суду у цій справі, оскільки даний спір не пов'язаний з воєнними діями. У свою чергу, українська сторона у вересні вимагала об'єднати попередні заперечення РФ з розглядом справи по суті та не розглядати питання юрисдикції на попередньому етапі.

У підсумку арбітраж дійшов висновку, що заперечення Росії мають розглядатися саме на попередньому етапі, і призупинив розгляд справи по суті. Українська сторона протягом трьох місяців має подати відповідь на заперечення Москви, після чого судді приймуть рішення про подальші кроки.

Нагадаємо, в МЗС України розраховують, що Міжнародний трибунал з морського права може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів в кінці 2022 - на початку 2023 року.

Зазначимо, раніше український суд не видав дозвіл на затримання російських силовиків, які брали участь у Керченському інциденті.

У листопаді 2018 року російські військові захопили кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", коли вони проходили через Керченську протоку. За кілька місяців у вересні 2019 року в ході великого обміну полоненими були звільнені 24 українських моряків, які перебували під арештом в Росії за нібито порушення кордону. Кораблі повернули у листопаді того ж року.