У Росії заявили, що не знають про підготовку нормандської зустрічі

У Росії заявили, що не володіють інформацією про підготовку зустрічі в нормандському форматі, про яку раніше заявили в Україні. У РФ не знають ні про якісь факти, ні про якісь дати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляє ТАСС.

"Нам поки нічого про це не відомо, про яку "нормандську четвірку" йде мова. Як ви знаєте, нормандський формат розділений на кілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в даному випадку представники України, мені незрозуміло", - сказав він.

Нагадаємо, Україна продовжує наполягати на проведенні нового саміту "нормандської четвірки".

В Офісі українського президента заявили, що Україна використовує всі можливі переговорні майданчика для завершення війни на Донбасі, а російська сторона повинна виконувати досягнуті домовленості.

Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників нормандської четвірки може пройти незабаром. За його словами, на ній сторони спробують все-таки домовитися про саміті лідерів.