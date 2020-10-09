ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єрмак про важливість нормандського саміту: рішення приймаються на рівні лідерів

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 09 жовтня 2020 12:23
Єрмак про важливість нормандського саміту: рішення приймаються на рівні лідерів Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна продовжує наполягати на проведенні нового саміту "нормандської четвірки". Він необхідний, оскільки всі політичні рішення щодо врегулювання на Донбасі приймають лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні такої зустрічі, оскільки війна триває саме на українській території.

"В цьому нас підтримують наші партнери по нормандському формату - Німеччина і Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так чекає весь український народ", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна використовує всі можливі переговорні майданчика для завершення війни на Донбасі, а російська сторона повинна виконувати досягнуті домовленості.

Він також припустив, що зустріч політичних радників нормандської четвірки може пройти наступного тижня. За його словами, на ній сторони спробують все-таки домовитися про саміт лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Саміт Андрій Єрмак Нормандська четвірка
NEWS
У Кабміні не бачать потреби у введенні надзвичайного стану в Україні
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Кабміні не бачать потреби у введенні надзвичайного стану в Україні
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів