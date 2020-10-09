Єрмак розповів, коли пройдуть переговори радників "нормандської четвірки"

Чергові переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня. Передбачається, що вони відбудуться у форматі відеоконференції.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

"Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб як можна швидше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", - зазначив Єрмак.

За його словами, завдяки домовленостям на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і радників лідерів "нормандської четвірці", на Донбасі 70 днів зберігається режим тиші та скоротилася кількість неприцільних пострілів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч у нормандському форматі, за якою буде результат.

Зазначимо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Нормандські" надії: як переговори по Донбасу оцінюють в ЄС" писало, що розраховувати на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини поки передчасно.