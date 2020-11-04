Результати виборів президента США: хто перемагає

За результатами виборів у США визначиться, чи продовжить Дональд Трамп роботу на посаді президента ще 4 роки або поступиться кріслом своєму опонентові Джо Байдену. Як показали минулі вибори, результат голосування може бути несподіваним, незважаючи на рейтинги кандидатів. Детально про хід виборчого процесу та його результати - на РБК-Україна.

Результати виборів в США: підсумки голосування в 29 штатах

На даний момент, згідно з підрахунками CNN, переможець виборів визначився вже в 25 штатах і окрузі Колумбія. Демократ Джо Байден з невеликою перевагою обходить чинного президента, республіканця Дональда Трампа.

Байден отримує 192 голоси у Колегії виборників, Трамп - 108. Для перемоги можна отримати 270 місць.

Так, Байден повинен здобути перемогу в Вермонті, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Массачусетсі, Коннектикуті, Нью-Джерсі, Делавері, Колорадо, Нью-Мексико, Іллінойсі, Вашингтоні, Орегоні, Каліфорнії та окрузі Колумбія.

Трамп перемагає в Західній Вірджинії, Південній Кароліні, Індіані, Кентуккі, Теннессі, Алабамі, Арканзасі, Луїзіані, Міссурі, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Небрасці, Канзасі, Оклахомі, Вайомінгу і Юті.

Підсумки голосування в ряді штатів, що вагаються і результати яких є визначальними для підсумків виборів, поки невідомі. У більшості з них лідирує чинний президент, проте після підрахунку всіх надісланих поштою бюлетенів ситуація може змінитися в бік його опонента.

Так, в Пенсільванії пораховано 38% бюлетенів, Трамп обходить Байдена на 13% голосів. У Північній Кароліні оброблено 93% бюлетенів, Трамп виграє з перевагою в 1,1%. У Флориді порахували 94% голосів, Трамп йде з перевагою в 3,5%. В Огайо обробили 82% бюлетенів, перевага Трампа - 6,9%. У Мічигані підрахували 39% голосів, Трамп обганяє Байдена на 10,8%. У Вісконсині порахували 41% голосів, Трамп обходить суперника на 2,3%. У Техасі порахували 83% голосів, перевага Трампа - 4,5%.

У Міннесоті обробили 42% голосів, Байден обходить опонента на 19,4%. В Айові порахували 43% голосів, перевага Байдена - 13%.

Коли стануть відомі результати виборів в США

Всенародне голосування за кандидатів в президенти було призначене на 3 листопада 2020. Попередні підсумки з'являться через кілька годин після закриття виборчих дільниць. Як правило, ім'я переможця стає відомо на ранок наступного дня.

Однак в цьому році через пандемію коронавіруса майже 100 млн американців вибрало альтернативний спосіб голосування. Виборці могли достроково заповнити бюлетені на дільницях або відправити їх поштою. На думку експертів, саме такий спосіб голосування може затягнути процес підрахунку голосів.

Як визначається результат

У США діє непряма система голосування, тому важливо, якими будуть результати в кожному конкретному штаті.

Результат виборів залежить не від підтримки одного з кандидатів простою більшістю виборців, а від кількості виборців, які проголосують за кандидата на Колегії.

Залежно від населення, кожен штат має певне число вибірників. Найбільший вплив на результат виборів - у найбільш густонаселених штатів.

Виборці представляють волю виборців, тобто зобов'язані голосувати так, як і більшість жителів їх штату. Наприклад, кількість вибірників в Техасі 38, і всі вони повинні підтримати кандидата, який отримав більшість голосів в даному штаті під час загального голосування.

Колегія вибірників відбудеться 14 грудня. Всього до неї входить 538 представників, тому для перемоги кандидату в президенти необхідно отримати від 270 голосів.

Офіційне оголошення імені наступного президента відбудеться 6 січня, а інавгурація і вступ на посаду - 21 сячня 2021 року.

Хто лідирував в рейтингах перед виборами

Перші рядки всіх національних рейтингів займав кандидат від демократів Джо Байден. На різних етапах виборчої кампанії його позиції коливалися, але він стабільно зберігав свою перевагу над опонентом Дональдом Трампом.

Згідно з даними опитування CNN за 26 жовтня, Джо Байдена підтримувало 54% ​​американців, а Дональда Трампа 42%. Подібні дані рейтингу опублікував Reuters/ Ipsos - 52% у Байдена проти 45% у Трампа. Трохи менший розрив між кандидатами в рейтингу Emerson - представник демократів мав 50% підтримки, а республіканців - 45%.

При цьому в щоденному телефонному опитуванні від Rasmussen Reports 29 жовтня Джо Байден випередив Дональда Трампа лише на 1 пункт (48% проти 47%).

На ресурсі RCP публікується динаміка зведеного рейтингу всіх національних передвиборних опитувань. Незважаючи на зростання позицій Дональда Трампа з середини жовтня, поточний рівень підтримки президента становить 44,0%, в той час як Джо Байдена підтримують 51,2% виборців.

Рейтинги кандидатів (дані realclearpolitics.com)

За даними аналітичної платформи FiveThirtyEight, ймовірність перемоги Джо Байдена становить 89%. Такі дані були отримані при 40000 симуляції моделі виборів.

Варто відзначити, що при прогнозуванні результатів виборів також важливо враховувати рівень підтримки кандидатів в штатах.

Згідно з даними FiveThirtyEight, ключовими штатами на виборах 2020 є Флорида, Пенсільванія, Айова, Огайо. У них кандидати мають практично однаковий рівень підтримки.

Така ж ситуація спостерігається в:

Північній Кароліні (Трамп - 48,6%, Байден - 50,7%)

Арізоні (Трамп - 47,8%, Байден - 50,9%)

Джорджії (Трамп - 49,2%, Байдена - 50%)

У штатах, які в 2016 році проголосували за Трампа, на даний момент з великим відривом лідирує Байден.

Вісконсін (Трамп - 45,5%, Байден - 53,6%)

Мічиган (Трамп - 45,4%, Байден - 53,5%)

Як пройшли вибори президента 2016

Минулі президентські вибори в США відбулися 8 листопада. Республіканець Дональд Трамп змінив на посту глави Білого дому Барака Обаму, який завершив свій другий президентський термін.

Головним опонентом Трампа була представниця Демократичної партії Хілларі Клінтон, саме її називали найпопулярнішим кандидатом у виборців. Від "третіх" сил балотувалося 9 кандидатів (Гері Джонсон, Джилл Стайн, Еван Макмаллін, Даррелл Касл, Колін Пауелл, Джон Кейсік, Рон Пол, Фейт Плямистий Орел, Берні Сандерс).

Клінтон лідирувала у всіх передвиборчих рейтингах і на загальному голосуванні отримала майже на 3 млн більше голосів американців - 48,2% проти 46,1%.

Однак голоси Колегії вибірників розподілилися інакше - з підтримкою 304 вибірників Дональд Трамп став переможцем президентських виборів (Клінтон набрала 227 голосів). При цьому 7 вибірників виявилися "ненадійними", незважаючи на результати загальних виборів в їх штатах двоє проголосували не за Трампа, а п'ятеро - не за Клінтон.

Також на результат виборів вплинуло те, що в традиційно "демократичних" Пенсільванії, Мічігані і Вісконсині на виборах 2016 республіканцеві Трампу вдалося здобути перемогу з мінімальним відривом. З перевагою в 1,2% Трамп переміг у Флориді - одному з найбільш густонаселених штатів, який представлений 29 вибірниками.