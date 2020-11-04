Результаты выборов президента США: кто побеждает

По результатам выборов в США определится, продолжит ли Дональд Трамп работу на посту президента еще 4 года или уступит кресло своему оппоненту Джо Байдену. Как показали прошлые выборы, исход голосования может быть неожиданным, несмотря на рейтинги кандидатов. Подробно о ходе избирательного процесса и его результатах - на РБК-Украина.

Результаты выборов в США: итоги голосования в 29 штатах

На данный момент, согласно подсчетам CNN, победитель выборов определился уже в 25 штатах и округе Колумбия. Демократ Джо Байден с небольшим перевесом обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Байден получает 192 голоса в Коллегии выборщиков, Трамп - 108. Для победы нужно получить 270 мест.

Так, Байден должен одержать победу в Вермонте, Нью-Хемпшире, Нью-Йорке, Массачуссетсе, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Колорадо, Нью-Мексико, Иллинойсе, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии и округе Колумбия.

Трамп побеждает в Западной Вирджинии, Южной Каролине, Индиане, Кентукки, Теннесси, Алабаме, Арканзасе, Луизиане, Миссури, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Вайоминге и Юте.

Итоге голосования в ряде колеблющихся штатов, определяющих для итогов выборов, пока неизвестны. В большинстве из них лидирует действующий президент, однако после подсчета всех присланных по почте бюллетеней ситуация может измениться в сторону его оппонента.

Так, в Пенсильвании посчитано 38% бюллетеней, Трамп обходит Байдена на 13% голосов. В Северной Каролине обработано 93% бюллетеней, Трамп выигрывает с перевесом в 1,1%. Во Флориде посчитали 94% голосов, Трамп идет с перевесом в 3,5%. В Огайо обработали 82% бюллетеней, перевес Трампа - 6,9%. В Мичигане подсчитали 39% голосов, Трамп обгоняет Байдена на 10,8%. В Висконсине посчитали 41% голосов, Трамп обходит соперника на 2,3%. В Техасе посчитали 83% голосов, перевес Трампа - 4,5%.

В Миннесоте обработали 42% голосов, Байден обходит оппонента на 19,4%. В Айове посчитали 43% голосов, перевес Байдена - 13%.

Когда станут известны результаты выборов в США

Всенародное голосование за кандидатов в президенты было назначено на 3 ноября 2020. Предварительные итоги появятся спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Как правило, имя победителя становится известно на утро следующего дня.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса майже 100 млн американцев выбрало альтернативный способ голосования. Избиратели могли досрочно заполнить бюллетени на участках либо отправить их по почте. По мнению экспертов, именно такой способ голосования может затянуть процесс подсчета голосов.

Как определяется результат

В США действует непрямая система голосования, поэтому важно, какими будут результаты в каждом конкретном штате.

Исход выборов зависит не от поддержки одного из кандидатов простым большинством избирателей, а от количества выборщиков, которые проголосуют за кандидата на Коллегии.

В зависимости от населения, каждый штат имеет определенное число выборщиков. Наибольшее влияние на результат выборов - у самых густонаселенных штатов.

Выборщики представляют волю избирателей, т.е. обязаны голосовать так, как и большинство жителей их штата. Например, количество выборщиков в Техасе 38, и все они должны поддержать кандидата, который получил большинство голосов в данном штате во время всеобщего голосования.

Коллегия выборщиков состоится 14 декабря. Всего в нее входит 538 представителей, поэтому для победы кандидату в президенты необходимо получить от 270 голосов.

Официальное объявление имени следующего президента состоится 6 января, а инаугурация и вступление в должность - 21 января 2021 года.

Кто лидировал в рейтингах перед выборами

Первые строчки всех национальных рейтингов занимал кандидат от демократов Джо Байден. На разных этапах избирательной кампании его позиции колебались, но он стабильно сохранял свое преимущество над оппонентом Дональдом Трампом.

Согласно данным опроса CNN за 26 октября, Джо Байдена поддерживало 54% американцев, а Дональда Трампа 42%. Сходные данные рейтинга опубликовал Reuters/Ipsos - 52% у Байдена против 45% у Трампа. Немного меньший разрыв между кандидатами в рейтинге Emerson - представитель демократов имел 50% поддержки, а республиканцев - 45%.

При этом в ежедневном телефонном опросе от Rasmussen Reports 29 октября Джо Байден опередил Дональда Трампа лишь на 1 пункт (48% против 47%).

На ресурсе RCP публикуется динамика сводного рейтинга всех национальных предвыборных опросов. Несмотря на рост позиций Дональда Трампа с середины октября, текущий уровень поддержки президента составляет 44,0%, в то время как Джо Байдена поддерживают 51,2% избирателей.

Рейтинги кандидатов (данные realclearpolitics.com)

По данным аналитической платформы FiveThirtyEight, вероятность победы Джо Байдена составляет 89%. Такие данные были получены при 40000 симуляции модели выборов.

Стоит отметить, что при прогнозировании результатов выборов также важно учитывать уровень поддержки кандидатов в штатах.

Согласно данным FiveThirtyEight, "колеблющимися" штатами на выборах 2020 являются Флорида, Пенсильвания, Айова, Огайо. В них кандидаты имеют практически одинаковый уровень поддержки.

Такая же ситуация наблюдается в:

Северной Каролине (Трамп - 48,6%, Байден - 50,7%)

Аризоне (Трамп - 47,8%, Байден - 50,9%)

Джорджии (Трамп - 49,2%, Байдена - 50%)

В штатах, которые в 2016 году проголосовали за Трампа, на данный момент с большим отрывом лидирует Байден.

Висконсин (Трамп - 45,5%, Байден - 53,6%)

Мичиган (Трамп - 45,4%, Байден - 53,5%)

Как прошли выборы президента 2016

Прошлые президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп сменил на посту главы Белого дома Барака Обаму, который завершил свой второй президентский срок.

Главным оппонентом Трампа была представительница Демократической партии Хиллари Клинтон, именно ее называли самым популярным кандидатом у избирателей. От "третьих" сил баллотировалось 9 кандидатов (Гэри Джонсон, Джилл Стайн, Эван Макмаллин, Даррелл Касл, Колин Пауэлл, Джон Кейсик, Рон Пол, Фейт Пятнистый Орел, Берни Сандерс).

Клинтон лидировала во всех предвыборных рейтингах и на всеобщем голосовании получила почти на 3 млн больше голосов американцев - 48,2% против 46,1%.

Однако голоса Коллегии выборщиков распределились иначе - с поддержкой 304 выборщиков Дональд Трамп стал победителем президентских выборов (Клинтон набрала 227 голосов). При этом 7 выборщиков оказались "ненадежными", несмотря на результаты всеобщих выборов в их штатах двое проголосовали не за Трампа, а пятеро - не за Клинтон.

Также на исход выборов повлияло то, что в традиционно "демократических" Пенсильвании, Мичигане и Висконсине на выборах 2016 республиканцу Трампу удалось одержать победу с минимальным отрывом. С преимуществом в 1,2% Трамп победил во Флориде - одном из самых густонаселенных штатов, который представлен 29 выборщиками.