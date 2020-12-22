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Резніков назвав умову отримання компенсацій від РФ за військові злочини

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 10:17
Резніков назвав умову отримання компенсацій від РФ за військові злочини Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна може звернутися в Міжнародний кримінальний суд з приводу виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі і в Криму лише після ратифікації Римського статуту. Поки Україна лише є підписантом документа, однак так його і не ратифікувала.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільне".

Він зазначив, що останнє рішення Гаазького суду дозволяє визначити Росію суб'єктом відповідальності за військові злочини в Україні.

"Є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор - Росія. Але поки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву", - заявив Резніков.

Нагадаємо, 11 грудня прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі по Україні.

При цьому РБК-Україна писало, що початок розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі по Україні може затягнутися.

Зазначимо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2020 року, однак поки що питання про ратифікації документа не прийнятий.

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