Резников назвал условие получения компенсаций от РФ за военные преступления

Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского статута. Пока Украина лишь является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.

Об этом Резников заявил в интервью "Суспільне".

Он отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

"Есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - заявил Резников.

Напомним, 11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине.

При этом РБК-Украина писало, что начало расследования Международного уголовного суда в Гааге по Украине может затянуться.

Отметим, Украина подписала Римский статут 20 января 2020 года, однако пока вопрос о ратификации документа не принят.