Резніков назвав ключовий критерій для амністії після війни на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков підкреслив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Про це міністр заявив в інтерв'ю Zn.ua.

Він знову зазначив, що після деокупації не буде амністії для всіх учасників військових дій з боку бойовиків.

"Питання, хто це буде робити. Нам необхідно створити певні тимчасові судові інстанції, в тому числі з міжнародним присутністю, щоб забезпечити довіру, так як без довіри ця система працювати не буде. Можливо, це будуть тимчасові комісії. Це не означає, що людина не може з'явитися пізніше — через кілька років, але тоді вже будуть працювати українські суди, прокуратура, правоохоронні органи. Ключовим елементом розмежування амністії буде тяжкість вчиненого правопорушення", - заявив Резніков.

Нагадаємо, заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін заявляв про необхідність оголосити загальну амністію. Без цього, за його словами, неможливо буде досягти миру на Донбасі. Через деякий час Фокін був звільнений з посади і виведений зі складу делегації.

Резніков також підкреслив, що переговори в Мінському форматі не приведуть до припинення війни на Донбасі. Це лише майданчик для більш дрібних консультацій.

Крім цього, міністр впевнений, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. За його словами, твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, з'являються через нерозуміння.