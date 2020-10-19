ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років, - Резніков

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 18:01
Реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років, - Резніков Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. За його словами, твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, з'являються з-за нерозуміння.

Про це заявив Резніков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, за рік - два можливе лише відновлення конституційного ладу.

"В тій же Хорватії, наприклад, діяла перехідна адміністрація з мандатом РБ ООН, її головою був американський генерал Жак Поль Кляйна, який брав всі основні рішення і, маючи батальйон миротворців, забезпечував режим перехідного періоду і впровадження там цікавого досвіду - перехідної поліції", - розповів Резніков.

Він додав, що перехідна поліція була сформована з-поміж сербів, які прийняли рішення залишитися і визнали конституційний лад Хорватії, хорватів і осіб інших національностей.

"І ці "перехідні" спільні, плюс третій учасник - представник миротворчої місії, поліцейські патрулі забезпечували громадський порядок на території, що підлягає реінтеграції, до проведення місцевих виборів та повноцінного відновлення конституційного ладу", - зазначив він.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Раніше Єрмак розповів, що наступні переговори радників "нормандської четвірки" можуть пройти на наступному тижні.

До цього він заявляв, що мирний план України з Донбасу "лежить на столі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Алексей Резников
NEWS
В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина
DAILY
Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді