Реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років, - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. За його словами, твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, з'являються з-за нерозуміння.

Про це заявив Резніков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, за рік - два можливе лише відновлення конституційного ладу.

"В тій же Хорватії, наприклад, діяла перехідна адміністрація з мандатом РБ ООН, її головою був американський генерал Жак Поль Кляйна, який брав всі основні рішення і, маючи батальйон миротворців, забезпечував режим перехідного періоду і впровадження там цікавого досвіду - перехідної поліції", - розповів Резніков.

Він додав, що перехідна поліція була сформована з-поміж сербів, які прийняли рішення залишитися і визнали конституційний лад Хорватії, хорватів і осіб інших національностей.

"І ці "перехідні" спільні, плюс третій учасник - представник миротворчої місії, поліцейські патрулі забезпечували громадський порядок на території, що підлягає реінтеграції, до проведення місцевих виборів та повноцінного відновлення конституційного ладу", - зазначив він.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Раніше Єрмак розповів, що наступні переговори радників "нормандської четвірки" можуть пройти на наступному тижні.

До цього він заявляв, що мирний план України з Донбасу "лежить на столі".