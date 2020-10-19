Резніков про врегулювання на Донбасі: не треба чекати дива від "Мінська"

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков підкреслив, що переговори в Мінському форматі не приведуть до припинення війни на Донбасі. Це лише майданчик для більш дрібних консультацій.

Про це Рєзніков заявив в інтерв'ю Zn.ua.

Міністр зазначив, що в Україні очікування від переговорів у Мінську завжди були завищені.

"Всі чекають дива. Але хочу повторити: не потрібно чекати дива від "Мінська". Він не є майданчиком, на якому може бути досягнутий мир. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістична майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення визначених завдань, окреслених лідерами і політрадниками країн "нормандської четвірки" — гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань", - заявив Резніков.

Також міністр зазначив, що спочатку переговори в цьому форматі були створені "Нормандської четвіркою" для обговорення різних логістичних питань.

"Ця площадка була створена за ініціативою лідерів "нормандської четвірки" для вирішення подібних завдань. Але у нас, завдяки, в тому числі активності представників української делегації, ці очікування були завищені з 2014 року", - сказав Рєзніков.

Крім цього, міністр вважає, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. За його словами, твердження, що реінтеграція можлива за рік-два, з'являються через нерозуміння.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.