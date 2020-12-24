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Ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч: чому МОЗ передумав

Автор: Маріанна Присяжнюк

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, чому прийняли рішення, що ресторани працюватимуть всю новорічну ніч. До МОЗ було багато звернення з цього приводу.

Про це заявив в інтерв'ю журналістам міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, обмеження в ресторанах лишаються такими ж, крім часу. Мова йде про кількість людей за столом та носіння масок.

"Була велика кількість відповідних звернень щодо саме часу роботи, я хочу нагадати, що рішення, яке ми прийняли, воно стосується виключно часу роботи", - наголосив він.

На питання журналіста, чи це зроблено для зняття соціальної напруги, він відповів "Так".

"Наврядчи хтось почне закриватись саме в 1 годину ночі. Ми розуміємо, хтось буде до 2 до 3 години (працювати, - ред.), тому випробовувати силу Нацполіції і закривати всі заклади, мені здається не варто", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.

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