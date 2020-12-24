Рестораны на Новый год будут работать всю ночь: почему Минздрав передумал

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему приняли решение, что рестораны будут работать всю новогоднюю ночь. В Минздрав многие обращались по этому поводу.

Об этом заявил в интервью журналистам министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, ограничения в ресторанах остаются такими же, кроме времени работы. Речь идет о количестве людей за столом и ношении масок.

"Было большое количество соответствующих обращений относительно времени работы, я хочу напомнить, что решение, которое мы приняли, оно касается исключительно времени работы", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста, сделано ли это для снятия социального напряжения, он ответил "Да".

"Вряд ли кто-то начнет закрываться именно в час ночи. Мы понимаем, кто-то будет до 2 часов или до 3 часов (работать - ред.). Поэтому испытывать силу Нацполиции и закрывать все заведения, мне кажется не стоит", - отметил он.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.