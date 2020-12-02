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Решение приднестровского вопроса должно быть только мирным, - Санду

Новина українською → Кишинев, Среда 02 декабря 2020 17:44
Решение приднестровского вопроса должно быть только мирным, - Санду Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент Молдовы Майя Санду настаивает на мирном формате решения ситуации в Приднестровье. Она надеется, что приднестровский вопрос удастся решить дипломатическими методами.

Об этом Санду рассказала в интервью молдавской редакции "Радио Свобода".

Будущая глава Молдовы отметила, что желает иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, но знает, что Москва не разделяет ее позицию по Приднестровью.

"Относительно приднестровского урегулирования есть важные принципы, на которых мы настаиваем. Прежде всего, это соблюдение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Это нахождение решения только мирными путями, дипломатическими методами. И конечно, нужно искать это решение в формате, который у нас уже есть, - это формат "пять плюс два", - добавила Санду.

Напомним, после победы на выборах Санду выступила с требованием вывести российские войска с территории Приднестровья. В Кремле пригрозили, что такие заявления Санду могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Санду предложила заменить российских "миротворцев" в Приднестровье на миссию ОБСЕ. Она пояснила, что в Приднестровье уже давно нет опасности военной эскалации.

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Новости Украины Политика Российская Федерация Молдова Приднестровье Майя Санду
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