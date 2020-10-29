Рішення КСУ про скасування е-декларування: Зеленський звернувся до правоохоронців
Президент України Володимир Зеленський просить правоохоронців розібратися, що призвело до рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування. Глава держави попросив їх "отримати всі деталі".
Про це він сказав у ході засідання Ради національної безпеки та оборони.
"Хочу сказати від себе: ці моменти впливу на роботу Конституційного суду України, тут би я хотів з проханням звернутися до наших правоохоронних органів, щоб вони отримали всі деталі, які привели до цього рішення", - заявив президент.
Відзначимо, Зеленський запевнив, що, попри рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати. Найближчим часом до парламенту повинні подати відповідні законопроекти.
Як писало РБК-Україна, раніше з'явилася інформація про те, що рішення КСУ може стати причиною припинення безвізового режиму з Європейським союзом, однак у Кабінеті міністрів вже спростували її.
Нагадаємо також, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна заявив, що у Зеленського не виключають заміну суддів Конституційного суду України після скандальних рішень.
Підкреслимо, Конституційний суд України в раніше оприлюдненій заяві заявив, що відчуває тривалий тиск з боку антикорупційних органів. Вплинути на роботу суду також намагаються політики.