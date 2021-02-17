Репресії в Криму: Україна висловила протест Росії і підніме це питання в ООН

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через затримання кримських татар . Україна підніме це питання на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, інформацію про репресії в Криму буде винесена Україною 23 лютого 2021 року на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення" - заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

МЗС закликає міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму.