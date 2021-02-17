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Репресії в Криму: Україна висловила протест Росії і підніме це питання в ООН

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 15:16
Репресії в Криму: Україна висловила протест Росії і підніме це питання в ООН Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через затримання кримських татар. Україна підніме це питання на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Крім того, інформацію про репресії в Криму буде винесена Україною 23 лютого 2021 року на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення" - заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

МЗС закликає міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.

Раніше в МЗС України заявили, що Росія окупацією українського Криму створила прецедент силової зміни кордонів.

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