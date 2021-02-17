Репрессии в Крыму: Украина выразила протест России и поднимет этот вопрос в ООН

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за задержания крымских татар . Украина поднимет этот вопрос на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, информация о репрессиях в Крыму будет вынесена Украиной 23 февраля 2021 года на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти действия в очередной раз свидетельствуют о полном игнорировании Москвой основополагающих норм международного гуманитарного права, своих обязательств как государства-оккупанта, готовности к использованию незаконных силовых методов для подавления политического и религиозного инакомыслия", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

МИД призывает международных партнеров дать надлежащую оценку незаконным действиям Российской Федерации во временно оккупированном Крыму.