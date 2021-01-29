Разумков закрив четверту сесію Ради. Коли нардепи повернуться до роботи

У п'ятницю, 29 січня 2021 року, відбулося останнє пленарне засідання четвертої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття четвертої сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Чергова п'ята сесія ВРУ 9 скликання почне свою роботу 2 лютого. Четверту сесію Верховної ради України оголошую закритою", - сказав спікер ВР.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Нагадаємо, в останній пленарний тиждень четвертої сесії Рада прийняла в другому читанні закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

РБК-Україна також розписало основні моменти цього закону. Референдуми будуть проводитися щодо змін до Конституції, території, з питань загальнодержавного значення і скасування закону або його положень. Референдум за ініціативою народу оголошується президентом на вимогу не менше 3 млн українців.

Крім того, цього тижня парламентарії схвалили створення Бюро економічної безпеки й ліквідацію податкової міліції. Детальніше про відомство, його запуск, фінансуваннячитайте в матеріалі РБК-Україна.