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Разумков закрыл четвертую сессию Рады. Когда нардепы вернутся к работе

Автор: Юлия Струк

В пятницу, 29 января 2021 года, состоялось последнее пленарное заседание четвертой сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии четвертой сессии парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"Очередная пятая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу 2 февраля. Четвертую сессию Верховной рады Украины объявляю закрытой", - сказал спикер ВР.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Напомним, в последнюю пленарную неделю четвертой сессии Рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводиться об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

Кроме того, на этой неделе парламентарии одобрили создание Бюро экономической безопасности и ликвидацию налоговой милиции. Подробнее о ведомстве, его запуске, финансировании читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков