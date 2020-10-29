Разумков про рішення КСУ: буде реакція з боку Ради та президента

На рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування оперативно відреагують Верховна рада і президент. Зокрема, Рада допрацює антикорупційне законодавство з урахуванням позиції КСУ.

Про це в ході робочого візиту до Німеччини заявив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков.

За його словами, тиск неприпустимий на будь-яку гілку влади.

"Але якщо ми виходимо з антикорупційної реформи, вона більш ніж важлива для держави... Ви бачите реакцію наших іноземних партнерів. Вона, м'яко кажучи, досить серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом кількох років... я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд - це все маленькі, але важливі кроки у боротьбі з корупцією", - зазначив Разумков.

Він також розповів про наслідки рішення КСУ.

"Я впевнений, що досить швидко буде реакція з боку парламенту та президента. І ми будемо на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є на сьогодні, для того, щоб система продовжувала працювати", - додав Разумков.

Крім того, нардеп та представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря в ефірі "Громадського радіо" заявила, що парламент відреагує на прогалини, які виникли в законодавстві.

"Найближчим часом будуть внесені відповідні законодавчі ініціативи для усунення положень, які визнані судом неконституційними. Вони розбалансовують систему антикорупційного законодавства, в подальшому вона не може ефективно працювати", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО у зв'язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

А посол України при ЄС Микола Точицький вже попередив, що Євросоюз може призупинити безвізовий режим через це рішення.