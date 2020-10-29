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Рішення КСУ по декларуванню створює проблеми у відносинах з партнерами, - МЗС

Новость на русском → Україна, Четвер 29 жовтня 2020 10:26
Рішення КСУ по декларуванню створює проблеми у відносинах з партнерами, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Рішення Конституційного суду України по декларуванню створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами. Влада буде шукати разом з ними оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Не можна не поважати рішення судів, але не можна не констатувати, що рішення суду створює проблему не лише для розвитку країни, але й для відносин з нашими партнерами, які сприяли становленню цих органів", - сказав він.

За словами міністра, влада буде шукати шляхи розв'язання цієї проблеми.

"Вже незабаром ви побачите конкретні кроки у цьому напрямку. Задача - це спільно з нашими партнерами знайти оптимальні шляхи розв'язання цієї проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна система в Україні діяла. Ми будемо робити це не тому, що це нас хтось просить робити ззовні, а тому, що це в наших інтересах", - підкреслив Кулеба.

У коментарі РБК-Україна суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко заявив, що суд скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. КСУ не міг виділити у своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

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