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Разумков у понеділок збирає глав фракцій: що обговорять

Новость на русском → Україна, Неділя 13 грудня 2020 13:02
Разумков у понеділок збирає глав фракцій: що обговорять Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков у понеділок, 14 грудня, проведе засідання з головами фракцій парламенту. Воно повинно відбутися до погоджувальної ради ВР.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Разумкова Ольга Туній.

Раніше про засідання написав заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

Початок засідання запланований на 10:00.

На засіданні нардепи повинні обговорити готовність держбюджету-2021, порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу, кадрові призначення, а також графік роботи парламенту в ході посилення карантину в січні.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Верховна рада наступного тижня може призначити кілька міністрів. Йдеться про керівників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.

Як писало РБК-Україна, Разумков заявив, що розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік планується вже у вівторок, 15 грудня.

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