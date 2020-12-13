Разумков в понедельник собирает глав фракций: что обсудят

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 14 декабря, проведет заседание с главами фракций парламента. Оно должно состояться до согласительного совета ВР.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Ранее о заседании написал замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

Начало заседание намечено на 10:00.



На заседании нардепы должны обсудить готовность госбюджета-2021, порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса, кадровые назначения, а также график работы парламента в ходе ужесточения карантина в январе.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Верховная рада на следующей неделе может назначить несколько министров. Речь идет о руководителях Министерства образования и науки и Министерства энергетики.

Как писало РБК-Украина, Разумков заявил, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год планируется уже во вторник, 15 декабря.