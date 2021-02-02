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Разумков оголосив про виключення Дубінського з фракції СН

Автор: Юлія Струк

Глава Верховної ради Дмитро Разумков оголосив про виключення депутата ВР Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу". Вчора партія заявила про виключення парламентарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

"Згідно зі статтею 60 закону про регламент Верховної ради, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді народного депутата України Дубінського Олександра Анатолійовича", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, вчора виключення нардепа Дубінського із фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

Як писало РБК-Україна, на початку січня Сполучені Штати Америки звинуватили нардепа у втручанні в американські вибори 2020 року. Мінфін США вніс його до списку персональних санкцій.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США попри партійну приналежність.

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