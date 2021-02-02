Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции СН

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков объявил об исключении депутата ВР Александра Дубинского из фракции "Слуга народа". Вчера партия заявила об исключении парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - отметил Разумков.

Напомним, вчера исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

Как писало РБК-Украина, в начале января США обвинили нардепа во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес его в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.