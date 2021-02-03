Разумков пояснив, чому не підтримав закриття трьох каналів. Не було інформації від СБУ

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков не підтримав санкції та закриття телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна". За його словами, він утримався при голосуванні, оскільки Служба безпеки України не обґрунтувала необхідність санкцій.

Про це він заявив на брифінгу, який показав телеканал "Україна 24".

За його словами, рішення про санкції приймалося шляхом письмового опитування. Але він утримався від голосування, оскільки додаткової інформації від спецслужб не було в його пакеті документів, а також інформації від голови Служби безпеки України.

"Якщо така інформація є, то мені здається, що вона не повинна бути в закритому режимі. Тому що суспільство і журналістська спільнота має розуміти позицію та фактаж... В такому випадку наступним кроком мають бути відповідні дії правоохоронних органів і генерального прокурора", - додав Разумков, уточнивши, що він утримався при голосуванні.

Він підкреслив, що закон має бути один для всіх, і якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, за що і вводяться санкції, то має наступити кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше резидент України Володимир Зеленський назвав блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK боротьбою за правду.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, при голосуванні з 19 членів Ради нацбезпеки і оборони 17 проголосували "за" санкції.