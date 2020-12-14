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Разумков назвав три ключові законопроекти, які Рада розгляне 15 грудня

Новость на русском → Україна, Понеділок 14 грудня 2020 11:35
Разумков назвав три ключові законопроекти, які Рада розгляне 15 грудня Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав три ключові законопроекти, які парламент розгляне у ході засідання 15 грудня. Один з них - проект державного бюджету на 2021 рік.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Також завтра ми з вами розглядаємо три ключові законопроекти. Це №4100, №4000 та кошторис Верховної ради України. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками усіх депутатських фракцій і груп. Я бачу, що абсолютний конструктив у підходах. Сподіваюся, що до завтра він не зміниться", - підкреслив Разумков.

Спікер сподівається, що завтра у Раді не буде "бюджетної ночі".

"Щоб ми не перетворювали роботу парламенту у ту не зовсім приємну практику, коли знову з'являються бюджетні новорічні ночі. Я хотів би вірити, що ми завтра зможемо з вами розглянути усі необхідні законопроекти і їх прийняти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Разумков очікував, що Рада розгляне державний бюджет на 2021 рік у кінці минулого тижня. Для цього депутатам потрібно було б зібратися на позачергове засідання.

Однак у коментарі РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що Рада не буде збиратися на позачергове засідання.

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