Рада не буде скликати позачергове засідання для розгляду бюджету-2021

Верховна рада не буде збиратися на позачергове засідання для розгляду закону про державний бюджет на 2021 рік. Розгляд документу ймовірно відбудеться у вівторок, 15 грудня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ні. Позачергове засідання не планується, буде розглядатися у вівторок на пленарному засіданні (15 грудня, - ред.)", - зазначила парламентар.

За її даними, розгляд закону на бюджетному комітеті має відбутися 14 грудня.

Кравчук не виключає, що розгляд бюджету у сесійній залі може затягнутися, але сподівається, що основні дискусії відбудуться саме у ході засідання профільного комітету.

"Сподіваємося, що це (розгляд бюджету, - ред.) буде в такому ж форматі, як минулого року, коли ми не заходили у голосування усіх поправок. У порядку денному ще на тиждень доволі багато законопроектів, які потрібно приймати, а не дискутувати про кожну статтю. Розраховуємо, що дискусії відбудуться на рівні бюджетного комітету", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков не виключав, що державний бюджет на 2021 рік зможуть прийняти в кінці цього тижня. Для цього депутатам потрібно було б зібратися на позачергове засідання.

РБК-Україна також раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік.

Крім того, глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Раді зроблять все можливе, щоб "бюджетної ночі" не було.