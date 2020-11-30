Рада може прийняти держбюджет-2021 наприкінці наступного тижня, - Разумков

Верховна рада може наприкінці наступного тижня прийняти державний бюджет на 2021 рік. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що наразі триває робота у комітетах.

"Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні (це десь близько середа чи четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - сказав Разумков.

Глава ВР додав, що у іншому випадку держбюджет можуть розглянути наступного пленарного тижня.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - наголосив Разумков.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що закон про державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною радою наприкінці цього тижня або на наступному.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проекті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.