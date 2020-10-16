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Держбюджет-2021 не розглянутий профільним комітетом, не було кворуму

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:54
Держбюджет-2021 не розглянутий профільним комітетом, не було кворуму Фото: будівля Верховної ради (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Бюджетний комітет Верховної ради не зібрався для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік. Не вистачило депутатів для початку засідання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Роман Каптелов.

Він розповів, що голова комітету Юрій Аристов відкрив засідання і відразу ж закрив його через відсутність кворуму.

"Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірусом, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо", - розповів Каптелов.

Він також зазначив, що в проект подано понад 2300 правок. Найближчим часом секретаріат Ради повинен назвати дати розгляду бюджету комітетом.

"До держбюджету було подано близько 2305 "з копійками" правок. Зараз секретаріат дасть якісь граничні дати і повідомить завчасно", - пояснив депутат.

Нардеп від "Голосу" і заступник голови бюджетного комітету Ярослав Железняк повідомив, що на засіданні були відсутні 11 з 18 необхідних для кворуму депутатів.

У Раді говорили, що проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній термін для його прийняття за основу. Але тепер його попереднє затвердження в цю дату малоймовірно.

В матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на 2021 рік.

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