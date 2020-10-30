Рада розгляне бюджет-2021 наступного четверга

Верховна рада України розгляне державний бюджет на 2021 рік наступного четверга, 5 листопада. Нардепи розглянуть проект закону в першому читанні.

Про це свідчить порядок денний наступного пленарного тижня, опублікована на сайті ВР.

Зокрема, у порядку денному на четвер, 5 листопада, перебувають такі законопроекти: №4000 "Про державний бюджет України на 2021 рік", №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки", №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Крім того, у вівторок парламентарі розглянуть законопроект про питання децентралізації №3651-д, проект №4131 про парламентський контроль та №3760

про інвестиційні няні у другому читанні.

Раніше в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що комітет ВР з питань бюджету розгляне законопроект про державний бюджет на 2021 рік наступного тижня. Ймовірно, засідання відбудеться на початку тижня.

Відзначимо, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі раніше повідомляв, що розгляд бюджету в сесійній залі в першому читанні має відбутися у четвер, 5 листопада.

Як писало РБК-Україна, 19 жовтня спікер Ради Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради анонсував, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2021 год 3 листопада.

Так, бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проекту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.