Розміщення миротворців ООН на Донбасі поки не розглядається, - Арестович

Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в 4 рази збільшити склад місії ОБСЄ.

Про це заявив на брифінгу радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович.

"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко. Ну я дуже радий, що він повністю підтримує план спільних кроків, які запропонувала українська делегація ТКГ, вони збігаються на 99%. Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - заявив він.

ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік, пояснив Арестович.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК фіксує збільшення випадків застосування снайперів російсько-окупаційними силами на Донбасі. У листопаді ворожі снайпери чотири рази обстрілювали позиції ООС.

Минулої доби російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.