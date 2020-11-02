RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді зареєстрували законопроект для відновлення е-декларування

Автор: Дмитро Левицький

У Верховній раді зареєстрували проект закону, який має відновити електронне декларування в Україні після рішення Конституційного суду. Ініціаторами законопроекту є депутати фракції "Слуга народу".

Про це свідчать дані офіційного порталу парламенту.

Проект закону передбачає відновлення дії тих статтей закону "Про запобігання корупції", які діяли до рішення Конституційного суду.

Після ухвалення цього документу, Кабінету міністрів буде доручено напрацювати пропозиції щодо змін до закону про запобігання корупції, які б дозволили врегулювати питання, порушені Конституційним судом.

Популярні новини

Документ вже направили на розгляд в профільний парламентський комітет.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Проте 29 жовтня Кабмін видав розпорядження, яким зобов'язав НАЗК відновити роботу системи е-декларування.

Сьогодні голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував внесення до парламенту законопроекту для відновлення електронного декларування.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України законопроектдекларацияВерховна Рада