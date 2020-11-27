У Раді в суботу відбудеться нарада голів фракцій: що розглянуть

У Верховній раді в суботу, 28 листопада, відбудеться нарада голів фракцій. Вона пройде за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Завтра, об 11:00 суботи, глава парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу президента і його заступники", - зазначено в повідомленні.

Парламентарій зазначив, що зустріч відбудеться офлайн, проте президія Ради буде на онлайн-підключенні.

"Тема - робота парламенту в грудні. Очікуємо, що розмова піде про: бюджет 2021, закони по "конституційній кризі" + закон про призначення глави НАБУ, закони про підтримку бізнесу і відстрочку РРО", - написав Железняк.

Нагадаємо, текст доопрацьованого держбюджету на наступний рік оприлюднений на сайті Верховної ради. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити в порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

Згідно з проектом, КМУ відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року.