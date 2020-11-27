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В Раде в субботу состоится совещание глав фракций: что рассмотрят

Новина українською → Украина, Пятница 27 ноября 2020 12:23
В Раде в субботу состоится совещание глав фракций: что рассмотрят Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде в субботу, 28 ноября, состоится совещание глав фракций. Оно пройдет при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом написал замглавы финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента. Будут гости: премьер, глава Офиса президента и его замы", - указано в сообщении.

Парламентарий отметил, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о: бюджете 2021, законах по "конституционному кризису" + закон про назначение главы НАБУ, законы про поддержку бизнеса и отсрочку РРО", - написал Железняк.

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