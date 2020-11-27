Проект держбюджету-2021: основні показники

До другого читання збільшили доходи та зменшили видатки

Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені у сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Текст документу (проект № 4000) оприлюднено на сайті Верховної ради.

Видатки проекту держбюджету на 2021 рік передбачені у сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,0 млн грн менше, ніж у першому читанні.

Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн грн. Передбачено зменшення дефіциту на 23 718,5 млн грн з 6,0% до 5,5% ВВП.

Прожитковий мінімум

Проектом пропонується установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Мінімальна зарплата

Проектом пропонується установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

Приватизація

Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держаного майна у 2021 році 12 млрд грн. У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (з 6 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

Згідно з проектом, Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року.