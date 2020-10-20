В Раде сегодня выступит Зеленский и заслушают Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием. Также в Раде заслушают министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Как отмечается, сегодня нардепы заслушают послание президента о внутреннем и внешнем положении Украины. А также Степанова о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.

Парламентарии проголосуют за включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту по борьбе с коронавирусом.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что президент выступит с посланием к Раде 20 октября. Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ситуацией с COVID-19 было перенесено.

Напомним, жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.

Впрочем, министр здравоохранения Степанов считает, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.