У Раді розповіли, як будуть виходити з конституційної кризи

У Раді зараз багато законопроектів, що стосуються декларування та роботи Конституційного суду України (КСУ). Президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів КСУ і визнати їх рішення від 27 жовтня юридично "нікчемним".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".

Швидше за все, Рада піде більш "м'яким" сценарієм. Варіант, який запропонував президент, депутати у "Слуги народу" публічно називають "радикальним".

"Є радикальний шлях вирішення цього питання - це президентський законопроект. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом з Дмитром Разумковим був напрацьований законопроект, який відновлює антикорупційну інфраструктуру", - сказав РБК-Україна народний депутат від СН Олександр Качура.

Однак, він припустив, що парламент може піти і на політичне рішення про розпуск КС.

Законопроект спікера Ради (№4304) пропонує відновити норми е-декларування, які були скасовані, у тому числі кримінальну відповідальність за порушення у деклараціях. У Раді кажуть, що після того, як депутати повернуть норми про декларування, вони зможуть разом з експертним співтовариством розробити необхідні коригування в антикорупційне законодавство, які будуть відповідати Конституції.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко вважає, що по першому питанню про антикорупційне законодавство, швидше за все, буде прийнятий законопроект Дмитра Разумкова в першому читанні.

"За другим напрямом зараз є в планах кілька моментів. Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один з основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад", - сказала РБК-Україна Янченко.

Третій варіант дій - це зміна процедури роботи Конституційного суду. У Раді вже зареєстровано документ (№4319) - співавторства представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгіри і Федора Вениславского. Вони пропонують збільшити мінімально необхідну кількість голосів для прийняття рішень з 10 до 12 для Великої палати КС, тобто до 2/3 від складу суду.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь у роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.

Зазначимо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому разі українська влада знайде вихід з цієї ситуації, вважає він.