Єрмак заявив послам G7 про зовнішнє втручання в КСУ

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому випадку, українська влада знайде вихід з цієї ситуації.

Про це він заявив на зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7), передає пресс-служба Офісу.

Повідомляється, що зустріч була присвячена рішенням КСУ, який визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, скасував право на перевірки електронних декларацій і фактично заблокував роботу Нацагентства з питань запобігання корупції.

Єрмак повідомив послам, що влада забезпечила роботу реєстрів НАЗК і гарантує роботу всіх антикорупційних органів. Він також додав, що вчора до Верховної ради направили законопроект про звільнення суддів Конституційного суду.

"На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не пройшли без зовнішнього втручання, тому він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше вчора РНБО України провела термінове засідання у зв'язку зі скандальними рішеннями Конституційного суду, а президент Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжити працювати.

А сьогодні стало відомо, що КСУ може визнати неконституційним Вищий антикорупційний суд.