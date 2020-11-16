В Раде рассказали, как будут выходить из конституционного кризиса

В Раде сейчас много законопроектов, касающихся декларирования и работы Конституционного суда Украины (КСУ). Президент Владимир Зеленский предложил заменить всех судей КСУ и признать их решение от 27 октября юридически "ничтожным".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".

Скорее всего, Рада пойдет по более "мягкому" сценарию. Вариант, который предложил президент, депутаты в "Слуге народа" публично называют "радикальным".

"Есть радикальный путь решения этого вопроса - это президентский законопроект. Лично я не сторонник такой идеи, считаю ее очень рискованной. Есть более либеральный способ. Вместе с Дмитрием Разумковым был наработан законопроект, который возобновляет антикоррупционную инфраструктуру", - сказал РБК-Украина народный депутат от СН Александр Качура.

Однако, он предположил, что парламент может пойти и на политическое решение о роспуске КС.

Законопроект спикера Рады (№4304) предлагает восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены, в том числе уголовную ответственность за нарушения в декларациях. В Раде говорят, что после того, как депутаты вернут нормы о декларировании, они смогут вместе с экспертным сообществом разработать необходимые корректировки в антикоррупционное законодательство, которые будут соответствовать Конституции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко считает, что по первому вопросу об антикоррупционном законодательстве, скорее всего, будет принят законопроект Дмитрия Разумкова в первом чтении.

"По второму направлению сейчас есть в планах несколько моментов. Мы не списываем со счетов то, что все же часть судей КС уйдет в отставку. Но также рассматриваем как один из основных сценариев доукомплектацию вакантных должностей", - сказала РБК-Украина Янченко.

Третий вариант действий - это изменение процедуры работы Конституционного суда. В Раде уже зарегистрирован документ (№4319) - соавторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского. Они предлагают увеличить минимально необходимое количество голосов для принятия решений с 10 до 12 для Большой палаты КС, то есть до 2/3 от состава суда.

Напомним, ранее появилась информация, что четыре судьи отказались участвовать в работе Конституционного суда. Таким образом в КСУ теперь не смогут собрать кворум.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае украинская власть найдет выход из этой ситуации, считает он.