У Раді з'явилися закони про підтримку бізнесу під час карантину: що пропонується

У Верховній раді з'явилися тексти законопроектів президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4229-4231.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект №4229

Законопроект №4229 пропонується забезпечити у 2020 році за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Передбачена і виплата одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Тимчасово, протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, робота якого була тимчасово припинена через карантин, на період дії обмежувальних заходів і протягом одного місяця з дня їх закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів.

Закон пропонує скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена у зазначений період.

Крім того, передбачається не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи хочуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

"З метою недопущення зниження коефіцієнту зарплати при обчисленні пенсій ФОП надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину", - вказано у пояснювальній записці.

Законопроект №4430

Цей проект пропонує ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину.

У законі пропонують списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень, та його не погашено станом на 01.11.2020.

До 29 грудня 2021 року відстрочується погашення податкового боргу платників податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

Також передбачається списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим проектом.

Поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення збільшується до 3060 гривень.

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.

Крім того, звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої групи за періоди:

з 1 по 31 грудня 2020 року,

з 1 по 31 січня,

з 1 по 28 лютого,

з 1 по 31 березня,

з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року.

Такі періоди включаються до страхового стажу.

Законопроект №4431

Документ пропонує зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на надання:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, раніше проекти з'явилися в Раді, але їхні тексти були відсутні на сайті парламенту.

Як писало РБК-Україна, Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень.