В Раде появились законы о поддержке бизнеса во время карантина: что предлагается

В Верховной раде появились тексты законопроектов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на время карантина. Речь идет о проектах №4229-4231.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект №4229

Законопроект №4229 предлагает обеспечить в 2020 году за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Предусмотрена и выплата одноразовой матпомощи субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест наемных работников, а также одноразовая компенсация расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.

Для бизнеса, работа которого была временно приостановлена ​​из-за карантина, на период действия ограничительных мер и в течение одного месяца со дня их окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Закон предлагает отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, предусмотрено не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

В страховой стаж лица хотят включать период, в течение которого оно получало пособие по частичной безработице, на период карантина из-за пандемии коронавируса.

"С целью недопущения снижения коэффициента зарплаты при исчислении пенсий ФЛП предоставить возможность осуществить доплаты к размеру минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина", - указано в пояснительной записке.

Законопроект №4430

Этот проект предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.

В законе предлагают списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закону.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию увеличивается до 3060 гривен.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы за периоды:

с 1 по 31 декабря 2020 года,

с 1 по 31 января,

с 1 по 28 февраля,

с 1 по 31 марта,

с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года.

Такие периоды включаются в страховой стаж.

Законопроект №4431

Документ предлагает изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они позволяют направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина;

одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, ранее проекты появились в Раде, но их тексты отсутствовали на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина, Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.