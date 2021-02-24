У Раді підготують законопроект про тимчасових міністрів: що це буде

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою" .

За його словами, можуть розділити функції міністра, коли місце буде пустувати, між прем'єром і всім Кабінетом міністрів. Також в коментарі виданню заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що цим законопроектом займеться профільний комітет.

"Обмеження повинні бути, в.о. не може перебувати на посаді півроку або два роки, але це повинно бути прописано, щоб ми не паралізували діяльність міністерства", - уточнила Кравчук.