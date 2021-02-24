В Раде подготовят законопроект о временных министрах: что это будет

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, говорится в материале "Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой" .

По его словам, могут разделить функции министра, когда место будет пустовать, между премьером и всем Кабинетом министров. Также в комментрии изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук отметила, что этим законопроектом займется профильный комитет.

"Ограничения должны быть, и.о. не может находиться на должности полгода или два года, но это должно быть так прописано, чтобы мы не парализовали деятельность министерства", - уточнила Кравчук.