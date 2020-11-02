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В Раде назвали сроки для формирования нового состава КСУ

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 08:16
В Раде назвали сроки для формирования нового состава КСУ Фото: судьи КСУ (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Милан Лелич

Новый состав Конституционного суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года. В партии "Слуга народа" говорят, что в стране уже были ситуации, когда кризисы приходилось решать именно политико-правовыми решениями.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря ("Слуга народа"), говорится в материале "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ".

По ее словам, есть четко определенные сроки.

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - сказала она.

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы для ее реализации в Украине. Эта реформа будет включать очистку украинских судов.

До этого он назвал решение Конституционного суда по декларированию публичным проявлением сговора части старых элит и олигархов.

Президент также внес в парламент проект закона о прекращении полномочий всех судей КСУ после решения относительно декларирования.

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